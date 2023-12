Jogador da Premier League acusado de abuso sexual por cinco mulheres

Cinco mulheres acusam um jogador de um clube da Premier League, cujo nome não foi divulgado, de violação, abuso sexual e comportamento controlador, segundo avança a estação televisiva britânica BBC.

As denúncias referem-se a casos com início em abril de 2021. O jogador terá sido detido mais do que uma vez, após queixas das alegadas vítimas, mas encontra-se em liberdade, ainda que sob investigação policial.

Também de acordo com o jornal britânico "The Sun", a primeira queixa foi interposta em julho de 2022 e, mais tarde, outras se seguiram, contra o mesmo jogador, que, por sua vez, nega todas as acusações.

Ambas as fontes relatam que a Federação Inglesa de Futebol (FA), a Premier League e o clube do jogador foram notificados, no entanto, não tomaram quaisquer medidas até ao momento. O "Sun" adianta, ainda, que uma das alegadas vítimas recebeu a um e-mail enviado a um dos organismos a resposta de que "não existiam provas" de que o atleta em causa "pudesse constituir um risco para crianças ou adultos".

A lei britânica para os media dita que quando há uma detenção por suspeitas de crime sexual os nomes do suspeito e das alegadas vítimas não podem ser revelados. A violação dessa regra constitui um crime de contumácia e pode levar a multas de dezenas de milhares de libras.