Athletic Bilbau segura Nico Williams com renovação até 2027

O Athletic Bilbau anunciou, esta sexta-feira, a renovação de Nico Williams por mais três temporadas, até junho de 2027.

O extremo espanhol, de 21 anos, irmão mais novo de Iñaki Williams (29), terminava contrato em junho de 2024, o que significava que poderia comprometer-se com novo clube para a próxima época a custo zero.

Apesar do interesse em Nico, com clubes como Barcelona, Real Madrid, Manchester City ou Liverpool à espreita, o Athletic consegue segurar o jovem, que leva um golo e cinco assistências em 11 jogos, esta época.

Nico Williams estreou-se na equipa principal do clube basco em 2020/21 e afirmou-se como opção regular na temporada seguinte.

Ao contrário do irmão mais velho, que escolheu representar o Gana, Nico optou pela Espanha e, no final de 2022, foi convocado para o Mundial do Qatar. Até ao momento, soma 11 internacionalizações e dois golos.