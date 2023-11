Fabio Grosso despedido pelo Lyon. Esteve sete jogos no cargo

O Lyon anunciou o despedimento do treinador italiano Fabio Grosso.

Em nota oficial, o histórico clube francês anuncia o despedimento "tendo em conta os resultados e após uma análise aprofundada da situação da equipa profissional", atualmente 18ª - última - colocada na Ligue 1.

De forma interina, Pierre Sage foi nomeado o treinador e vai orientar a equipa deste fim-de-semana contra o Lens.

Fabio Grosso, italiano de 46 anos, esteve no cargo durante apenas sete jogos, ao longo de 10 semanas. Perdeu quatro, empatou dois e venceu um, contra o Rennes, fora de portas. A derrota frente ao Lille, de Paulo Fonseca, foi a gota de água.

O Lyon vai para o terceiro treinador da época após as saídas de Laurent Blanc e Fabio Grosso.

Antes do Lyon, Grosso treinou as camadas jovens da Juventus, o Bari, Hellas Verona, Brescia, Sion e Frosinone. Enquanto jogador foi internacional italiano e venceu o Mundial, em 2006. Jogou no Perugia, Palermo, Inter de Milão, Lyon e Juventus.