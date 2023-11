Cuiabá de António Oliveira fecha contas da manutenção

O Cuiabá, de António Oliveira, fechou as contas da manutenção no Brasileirão a duas jornadas do fim da época.

Apesar da derrota com o Internacional, por 2-0, em casa, os restantes resultados garantem a sobrevivência do clube na primeira divisão.



O Cuiabá está no 11.º lugar da tabela , com 48 pontos, agora mais sete do que a primeira equipa em zona de descida, o Bahia.

António Oliveira é o segundo treinador da época do Cuiabá. Substituiu o compatriota Ivo Vieira, despedido em maio após apenas cinco jornadas do Brasileirão disputadas.

O treinador garante que tem contrato para a próxima época e coloca "uma pedra no assunto" da sua continuidade. "A não ser que o presidente me queira mandar embora", concluiu, após o jogo com o Inter.



António Oliveira, filho de Toni, conta com longa experiência no futebol brasileiro. Passou pelo Coritiba, já tinha estado no Cuiabá e treinou o Athletico Paranaense. As portas do futebol brasileiro abriram-se em 2020 quando era adjunto do Santos e treinador da equipa sub-20.