Inzaghi. “Na primeira parte a abordagem não foi a certa”

O treinador do Inter, Simone Inzaghi, assume as escolhas da primeira parte na Luz, que não resultaram, mas mostrou-se feliz com a reação dos seus jogadores no segundo tempo, que levaram ao empate.

“Sem dúvida que não se trata de uma questão tática. Vimos duas partes que foram muito diferentes, que tem a ver com o tipo de motivação. Na primeira parte a abordagem não foi a certa, na segunda mudámos. Merecemos o empate e também podíamos ter ganho”, refere.

Questionado sobre o que disse aos atletas ao intervalo (a perder 3-0), Inzaghi contou: “Falámos no balneário e tentámos mudar ligeiramente taticamente, mas o problema era mais de abordagem e de motivação, e que não pode faltar contra um adversário como o Benfica, na Liga dos Campeões”.

“Teria sido simples mudar quatro ou cinco jogadores ao intervalo. Falámos entre nós, chegámos a um consenso de que faltava muita coisa. Teria sido importante o 4-3, mas sou responsável pelo que aconteceu. Não tenho 11 titulares, tenho 20 e tenho de encontrar espaço para todos, todos trabalham muito bem”.

O técnico dos “nerazurri” deixou ainda elogios a João Mário (ex-jogador do clube e autor dos três golos do Benfica): “É um jogador com qualidade. Provocou-nos bastante desconforto”.

Inter e Benfica empataram 3-3 no estádio da Luz, com 3-0 ao intervalo para os encarnados.