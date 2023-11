Um jogo do Flamengo e mais seis sob sob suspeita de manipulação de resultados

Sete jogos do futebol brasileiro, incluindo um do Flamengo, estão sob suspeita de terem sido alvos manipulação, informou o Ministério Público de Goiás (MPGO) esta terça-feira (28), que lançou mais uma fase da Operação Penalidade Máxima.

Segundo o MPGO, a investigação recai sobre um jogo da Série A e dois da Série B, todos realizados em 2022, além de quatro partidas dos campeonatos estaduais de Paraíba e Goiás, ocorridos entre janeiro e fevereiro de 2023.

O da Série A foi a derrota por 2-1 do Flamengo diante do Avaí, equipa que viria a descer de divisão, no dia 12 de novembro do ano passado, no Maracanã.

As suspeitas sobre esses jogos fazem parte da terceira fase da Operação 'Penalidade Máxima', lançada em oito municípios de cinco Estados do Brasil com o objetivo de cumprir dez mandados de busca e apreensão.

A operação foi ordenada "visando apurar a prática de condutas ilícitas que podem configurar organização criminosa para fraudar resultados de partidas de futebol", informou o MPGO, numa nota.