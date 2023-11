Tottenham quer contratar Jota em janeiro

O Tottenham está interessado na contratação do avançado português Jota, do Al-Ittihad, segundo o jornal "The Times".

De acordo com a publicação, a crise de lesões dos "Spurs", com jogadores como Solomon e Ivan Perisic de fora, obriga o clube a reforçar-se no mercado de janeiro.

Nesse cenário, o clube londrino olha para o empréstimo de Jota como uma opção válida. O português de 24 anos foi a maior venda da história do Celtic no verão, por 30 milhões de euros. Apesar do investimento, Jota não é uma figura do Al-Ittihad e nem sequer está incrito no campeonato, o que pode abrir a porta para o regresso ao futebol europeu.

A confirmar-se, seria um reencontro de Jota com o treinador Ange Postecoglou. Juntos, dominaram o futebol escocês durante duas temporadas no Celtic.

Jota apontou 27 golos e 26 assistências em 83 jogos pelo Celtic. O avançado foi formado no Benfica, mas nunca se afirmou pela equipa principal das águias. Passou ainda pelo Valladolid antes de rumar ao Celtic.