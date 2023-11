Atlético, Dormtund e Lazio estão nos oitavos de final. Shakhtar chega vivo ao Dragão

Atlético de Madrid, Borussia de Dortmund e Lazio juntaram-se ao Barcelona no lote de equipas que se qualificaram, esta terça-feira, para os oitavos de final da Liga dos Campeões. O Shakhtar Donetsk vai disputar o apuramento diante do FC Porto, no Dragão, na última jornada.

Madrilenos e italianos chegaram aos 11 e dez pontos, respetivamente, no grupo E. O Atlético venceu na visita ao Feyenoord, por 3-1. A Lazio recebeu e bateu o Celtic, por 2-0. Os neerlandeses vão à Liga Europa, ao passo que os escoceses estão fora das competições europeias.

O Dortmund festejou com uma vitória no terreno do AC Milan, de Rafael Leão, por 3-1. Chegou aos 11 pontos no grupo F, o da "morte", do qual é a única equipa com passaporte garantido para a próxima fase.

O Paris Saint-Germain, com vários portugueses - Danilo Pereira no onze, e Vitinha e Gonçalo Ramos suplente utilizados -, esteve a perder com o Newcastle, mas empatou, aos 98 minutos, com um golo de grande penalidade de Kylian Mbappé. Ainda que tenham falhado o apuramento imediato, os franceses estão na "pole position" para chegar aos "oitavos", com sete pontos, mais dois que os ingleses e que o Milan.

Além disso, a equipa de Luis Enrique já sabe que, no mínimo, vai à Liga Europa. Assim, o "tubarão" eliminado das competições europeias será Milan ou Newcastle, que se defrontam na próxima ronda.

Shakhtar continua na luta





No grupo do FC Porto, que perdeu, por 2-1, com o Barcelona - que assim garantiu o apuramento para "oitavos" e a vitória no grupo H -, o Shakhtar Donetsk conseguiu adiar a decisão para a última jornada.

A equipa ucraniana derrotou, em casa, o Antuérpia, com um golo de Mykola Matviyenko, aos 12 minutos, e vai ao Estádio do Dragão, no dia 13 de dezembro, disputar o acesso à próxima fase da Champions.

Porto e Shakhtar somam nove pontos, menos três que o Barcelona. O Antuérpia, com zero, já estava eliminado. As dragões "basta" empatar, em casa, para se juntarem ao Barcelona no lote de apurados.