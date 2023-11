Alexia dispensada da seleção espanhola devido a lesão

Alexia Putellas, vencedora de duas Bolas de Ouro, vai falhar os dois últimos jogos da Espanha na fase de grupos da Liga das Nações.

A média internacional espanhola do Barcelona, de 29 anos, foi dispensada dos trabalhos da seleção devido a uma lesão no joelho esquerdo, sofrida frente ao Benfica, na Liga dos Campeões. Encontro que as catalãs venceram por 5-0 (Alexia bisou nesse jogo, assim como a sua "sucessora" na Bola de Ouro, a compatriota Aitana Bonmatí).

Segundo anunciou, esta segunda-feira, a Real Federação Espanhola de Futebol, Alexia vai continuar o processo de recuperação no Barcelona.

Alexia vem de uma lesão grave. Falhou o Euro 2022 por uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, o mesmo de que agora se queixa, contraída na véspera o arranque do torneio. Falhou quase toda a temporada passada e voltou à ação pouco antes do Mundial 2023, em que participou ainda limitada mas que ajudou a Espanha a conquistar.

A duas vezes Bola de Ouro e The Best fica, assim, fora dos jogos com Itália, na sexta-feira, e Suécia, na terça-feira da próxima semana.

À falta de duas jornadas, a Espanha está a um passo de se apurar para a Final Four da Liga das Nações. Soma 12 pontos, mais cinco que a segunda classificada do grupo 4 da Liga A, a Suécia, única equipa que ainda lhe pode tirar o primeiro lugar. Em terceiro está a Itália, com quatro pontos, e em quarto - e condenada à descida de divisão - a Suíça, com zero.