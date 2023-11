"Há dois meses, o treinador era fraco". Abel destaca mentalidade campeã do Palmeiras

Abel Ferreira destaca a "atitude campeã" dos jogadores do Palmeiras após o empate na visita ao Fortaleza reduzido a dez jogadores.

O clube de São Paulo estava a perder e reduzido a dez após a expulsão de Gustavo Gómez. Empatou por Raphael Veiga, voltou a sofrer e conseguiu um novo empate por Zé Rafael.

Em conferência de imprensa, o técnico diz que a luta pelo título será até ao fim e destaca a atitude dos jogadores.

"É evidente a atitude campeã que os jogadores têm. Meu maior orgulho dessa equipa é a atitude, a forma como fazemos das tripas coração para depender só de nós. Temos três finais, preciso da ajuda dos adeptos agora, com jogos na nossa casa. Está tudo em aberto, e vamos ter campeonato até o fim", atira.

O Palmeiras recuperou de uma desvantagem larga para o Botafogo, que já perdeu a liderança do campeonato. Ainda assim, Abel deixa recado aos críticos.

"Há dois meses, o treinador era fraco, e os jogadores estavam velhos. Independente do que acontecer no fim, essa equipa tem atitude campeã", conclui.

O Palmeiras, campeão em título, partilha a liderança com os mesmos 63 pontos do que o Flamengo. Atrás está o Botafogo, com 62 pontos. O Atlético Mineiro é quarto, com 60 pontos, seguido do Grémio e Red Bull Bragantino, com 59 pontos.

Faltam três jornadas para o final do campeonato. O Palmeiras recebe o América Mineiro e o Fluminense e visita o Cruzeiro na última jornada do campeonato.