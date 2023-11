Girona empata com Athletic e perde liderança isolada

O Girona cedeu um empate 1-1 na receção ao Athletic de Bilbau, esta segunda-feira, e deixou-se apanhar pelo Real Madrid na liderança da Liga espanhola, no jogo de encerramento da 14.ª jornada.

O ucraniano Viktor Tsygankov adiantou os catalães, aos 55 minutos, mas Iñaki Williams empatou o encontro, aos 67, impondo à formação da casa o segundo empate em 14 jogos no campeonato, curiosamente à semelhança do que tinha feito outra equipa basca, a Real Sociedad, logo na ronda inaugural.

Depois de na véspera ter visto o Real Madrid bater o Cádiz por 3-0, o Girona está agora na segunda posição da La Liga, com 35 pontos, em igualdade com os "merengues", que têm vantagem no confronto direto.

Este foi somente o terceiro jogo em que os catalães perderam pontos no campeonato, continuando a surpreender e em lugar de acesso à Liga dos Campeões da próxima temporada.