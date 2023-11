Palmeiras e Flamengo empatados na frente

O Palmeiras empatou, o Flamengo ganhou e, a três jornadas do fim do Brasileirão, as duas equipas estão empatadas na frente do campeonato.

A equipa de Abel Ferreira não passou em Fortaleza e apenas conseguiu uma igualdade a dois.

Já o Flamengo, que tem vindo em recuperação, ganhou fora ao América Mineiro, por 3-0.

Os dois conjuntos somam 63 pontos, com vantagem para o Palmeiras.

Logo a seguir – e ainda na luta pelo título – estão o Botafogo – que esteve na liderança quase todo o campeonato -, com 62 pontos, Atlético, com 60, Grémio e Bragantino, com 59.