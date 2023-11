Empate no City – Liverpool, Arsenal pode ser novo líder

O Manchester City e o Liverpool empataram 1-1 no jogo grande da jornada 13 da liga inglesa.

Os “reds” entraram melhor, mas foi Haaland a marcar primeiro para o City, aos 27 minutos.

O avançado norueguês foi o mais rápido de sempre a chegar aos 50 golos na Premier League (48 jogos).

Já ao minuto 80, o defesa Alexander-Arnold empatou com um remate cruzado.

Nos minutos finais, os comandados de Pep Guardiola pressionaram em busca da vitória, mas o resultado não se alterou.

Nota ainda para a lesão de Diogo Jota, substituído ao minuto 54.

Com este resultado, o Manchester City passa a somar 29 pontos e, pelo menos para já, mantém a liderança. Noentanto, se o Arsenal vencer o jogo em atraso passa para a frente do campeonato, com 30. Já o Liverpool é segundo, com 28.