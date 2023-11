Botafogo e Caixinha deixam Abel Ferreira isolado no topo

O Palmeiras subiu à liderança do Brasileirão, na madrugada desta sexta-feira, sem sequer entrar em campo. O agora ex-líder Botafogo empatou na visita ao Fortaleza, por 2-2, e o Bragantino, treinado por Pedro Caixinha, perdeu no terreno do Flamengo, por 1-0, combinação de resultados que permite à equipa de Abel Ferreira isolar-se no topo da tabela.

Yago Pikachu adiantou o Fortaleza logo aos oito minutos, mas um autogolo de Emanuel Brítez, ao minuto 20, restabeleceu o empate. A equipa da casa voltou a adiantar-se em cima do intervalo, por intermédio de Guilherme. O ex-Benfica e Braga Danilo Barbosa deu esperança ao Botafogo, ao marcar o golo do empate, aos 78 minutos, porém, a ex-equipa de Luís Castro e Bruno Lage já não foi a tempo da reviravolta.

O Bragantino perdeu diante Flamengo com um golo de Giorgian de Arrascaeta, aos 78 minutos. A equipa de Pedro Caixinha tentou reagir, no entanto, esbarrou na expulsão de Thiago Borbas, ao minuto 87.



Feitas as contas, o Botafogo cai para o segundo lugar, com 61 pontos, o Flamengo sobe a terceiro, com 60, e o Bragantino não só falha o assalto à co-liderança, como cai para quinto, com 59 pontos, os mesmos do Grémio, quarto. O Palmeiras é o novo líder, isolado na frente, com 62 pontos.

O Brasileirão promete incerteza até ao fim. À falta de quatro jornadas, o primeiro e o quinto classificados estão separados por três pontos.