Di Maria deixa seleção argentina após Copa América

O extremo argentino Ángel Di María vai deixar a seleção da Argentina após a próxima Copa América.

O atual jogador do Benfica, de 35 anos, deixou mensagem emotiva nas redes sociais.

“Chegou o último jogo das eliminatórias para mim. Não consigo expressar por palavras o quanto a ovação das pessoas me encheu a alma neste último tempo, desfruto de cada segundo desse carinho e do dos meus companheiros”, escreveu.

Di Maria acrescenta: “A Copa América será a última vez que vou vestir a camisola argentina, com toda a dor na alma e com um nó na garganta, despeço-me da coisa mais bonita que me aconteceu na minha carreira, vestindo-a, suando-a e SENTINDO-a com todo o meu orgulho. Obrigado adeptos, família, amigos e companheiros de seleção, continuamos a fazer história e isso ficará para a eternidade”.

De recordar que a próxima Copa América vai disputar-se entre 20 de junho e 14 de julho.

Di Maria conta com 136 internacionalizações. Conquistou uma Copa América e um Campeonato do Mundo pela seleção das pampas.