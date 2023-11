Definidos duelos do "play-off" de acesso ao Euro 2024

As seleções que ainda sonham com uma vaga no Euro 2024 ficaram a conhecer, esta quinta-feira, o quadro do "play-off" de apuramento.

Falta atribuir três lugares na fase final do Europeu, a distribuir pelas 12 equipas mais bem classificadas em cada divisão da última edição da Liga das Nações e que não conseguiram obter a qualificação direta.

Há três mini torneios de quatro seleções neste "play-off", cada um com meias-finais, disputadas a 21 de março de 2024, e final, marcada para o dia 26 de março, sempre a uma mão. O vencedor de cada caminho garante bilhete no avião para a Alemanha, palco do Euro 2024.

Sorteio do "play-off":





Caminho A

Meia-final: Polónia-Estónia

Meia-final: País de Gales-Finlândia

Caminho B

Meia-final: Israel-Islândia

Meia-final: Ucrânia-Bósnia-Herzegovina

Caminho C

Meia-final: Geórgia-Luxemburgo

Meia-final: Grécia-Cazaquistão