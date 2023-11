Taremi marca, mas Irão deixa escapar vitória no Uzbequistão

Mehdi Taremi, avançado do FC Porto, voltou a marcar pela seleção do Irão no empate em casa do Uzbequistão a dois golos, partida a contar para o apuramento para o Mundial 2026.

O ponta de lança de 31 anos já tinha marcado na última quinta-feira frente a Hong Kong e voltou a fazê-lo. Rezaeian abriu o marcador aos 14 minutos e o avançado do FC Porto dilatou a vantagem à passagem do minuto 38.

No entanto, o Irão deixou escapar a vitória com golos de Urunov, aos 52, e Sergeyev, aos 83. Com este empate, Irão e Uzbequistão partilham a liderança do grupo E com quatro pontos. Turquemenistão e Hong Kong somam um ponto.

Taremi regressa ao FC Porto em grande forma. O iraniano - que está em final de contrato - marcou apenas um golo nos dragões no último mês e meio, frente ao Vizela, de penálti.

Os dragões jogam esta sexta-feira, em casa, frente ao Montalegre para a Taça de Portugal.