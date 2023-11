Jaroslav Silhavy demite-se após apurar Chéquia para o Euro

O selecionador da Chéquia, Jaroslav Silhavy, renunciou ao cargo após garantir o apuramento para a fase final do Euro 2024.

"Embora esteja agora a viver um momento feliz, já tinha decidido antes do jogo que não iria continuar", revelou o técnico, de 62 anos, à televisão pública checa, na "flash interview" após a vitória, por 3-0, sobre a Moldova, que assegurou a qualificação, na segunda-feira.

Silhavy estava sob críticas pelo desempenho da seleção na fase de qualificação. A Chéquia cumpriu o objetivo, mas ficou no segundo lugar do grupo E, atrás da Albânia, com quatro vitórias em oito jogos. Isto quando as expectativas eram altas, devido à campanha no Europeu anterior, em que os checos chegaram aos quartos de final.