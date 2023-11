Final da Copa América de 2024 será na nova cidade de Messi

A final da Copa América de 2024, que vai ser jogada integralmente nos Estados Unidos, está marcada para o dia 14 de julho, no Hard Rock Stadium, de Miami, que tem lotação para 65.000 espetadores.

Miami é a nova casa de Lionel Messi, jogador do Inter Miami, que no entanto joga noutro estádio. O Hard Rock Stadium é um recinto multiusos, usualmente a casa dos Miami Dolphins e dos Miami Hurricanes, de futebol americano.

O arranque da prova, agendado para 20 de junho, será no Mercedes-Benz Stadium, de Atlanta, com capacidade para 71.000 espetadores.

"Esperamos estádios cheios com a paixão de todo o continente americano para a abertura e a final de uma inesquecível Copa América", disse Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol e vice-presidente da FIFA.

Domínguez realça a grandeza dos estádios e o envolvimento dos Estados Unidos: "Em Atlanta, a bola vai começar a rodar e não parará durante um mês. São estádios magníficos, em cidades maravilhosas. Agradecemos a valiosa colaboração das autoridades dos Estados Unidos e dos nossos amigos da Concacaf".

Víctor Montagliani, presidente da Confederação da América do Norte, Central e Caraíbas (Concacaf) e vice-presidente da FIFA, assegura que Atlanta e Miami "são duas sedes de classe mundial" e "excelentes anfitriãs para esses jogos".

Na Copa América do próximo ano vão competir 10 seleções sul-americanas e seis convidadas das Américas do Norte, Central e Caraíbas, no quadro de um acordo entre a Conmebol e a Concacaf.