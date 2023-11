Croácia conquista a última vaga direta no Euro 2024

A Croácia conquistou a 21.ª e última vaga direta na fase final do Campeonato da Europa de futebol de 2024, ao vencer em casa a Arménia por 1-0, na oitava ronda do Grupo D de qualificação.

Um golo de Ante Budimir, jogador dos espanhóis do Osasuna, aos 43 minutos, selou o apuramento dos croatas, que até se tinham apurado com um desaire, uma vez que o País de Gales, relegado para os ‘play-offs’, falhou o triunfo na receção à Turquia (1-1).

A Croácia vai cumprir a sétima presença em Europeus, prova em que nunca se destacou - tem como melhor duas presenças nos quartos de final (1996 e 2008) -, ao contrário dos Mundiais, em que soma um segundo lugar (2018) e dois terceiros (1998 e 2022).

A formação de Zlatko Dalic fechou o agrupamento no segundo lugar, atrás da Turquia, que, já apurada, segurou o primeiro lugar com um empate a um golo em Cardiff.

Os galeses, que precisavam de vencer e que a Croácia não ganhasse para se apurarem diretamente, marcaram primeiro, logo aos sete minutos, por Neco Williams, mas, aos 70, Yusuf Yazici restabeleceu a igualdade, de grande penalidade.

Nos outros jogos do dia, já sem nada em jogo, a França não conseguiu repetir a proeza de Portugal, único que fechou a qualificação só com triunfos (10, em 10 jogos), ao empatar a dois golos na Grécia, que estará nos ‘play-offs’.

Os gauleses marcaram primeiro, por Kolo Muani, aos 42 minutos, mas os helénicos, campeões em Portugal, em 2004, deram a volta, com tentos de Anastasios Bakasetas, aos 56, e Fotis Ioannidis, aos 61, antes de Youssouf Fofafa selar o 2-2 final, aos 74.

A França venceu o Grupo B, com 22 pontos, em oito encontros, contra 18 dos Países Baixos, comandados pelo ex-treinador do Benfica Ronald Koeman, que hoje golearam Gibraltar, no Estádio Algarve, por 6-0.

Calvin Stengs, jogador do Feyenoord, foi a figura do encontro, com um ‘hat-trick’, selado aos 10, 50 e 62 minutos, enquanto Mats Wieffer, aos 23, Teun Koopmeiners, aos 38, e Cody Gagkpo, aos 81, apontaram os outros tentos dos neerlandeses.

No Grupo I, num embate entre as duas seleções apuradas, a Roménia garantiu o primeiro lugar, com 22 pontos, ao vencer em casa a Suíça, segunda, com 17, por 1-0, graças a um tento solitário de Denis Alibec, aos 50 minutos.

Por seu lado, e entre quatro seleções já afastadas do apuramento direto, Israel, que jogará os ‘play-offs’, venceu por 2-0 em Andorra e a Bielorrússia ganhou por 1-0 no Kosovo.

Para o Euro2024, a Croácia, que arrecadou a última vaga direta, junta-se à anfitriã Alemanha e a Portugal, Albânia, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Escócia, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, França, Hungria, Inglaterra, Itália, Países Baixos, República Checa, Roménia, Sérvia, Suíça e Turquia.

No sorteio, em 2 de dezembro, a formação das ‘quinas’, única com o pleno de triunfos, será cabeça de série, juntamente com Alemanha, França, Espanha, Bélgica e Inglaterra.

Os últimos ‘passaportes’ para o Euro2024 sairão dos ‘play-offs’, para os quais se qualificaram, via Liga das Nações, Polónia, País de Gales, Finlândia, Ucrânia, Israel, Bósnia-Herzegovina, Islândia, Geórgia, Grécia, Cazaquistão, Luxemburgo e Estónia.

As 12 seleções lutarão, entre 21 e 26 de março de 2024, pelas últimas três vagas na fase final do Euro2024, que se realiza de 14 de junho a 14 de julho, na Alemanha. O sorteio dos ‘play-offs’ está marcado para quinta-feira, em Nyon.