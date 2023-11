Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva e Rúben Dias nomeados para os Globe Soccer Awards

No Al-Nassr, da Arábia Saudita, desde janeiro de 2023, Ronaldo está, também, nomeado para melhor jogador no Médio Oriente. Bernardo entra igualmente na lista para melhor médio. Entre os nomeados para melhor guarda-redes está outro português: Diogo Costa, do FC Porto.

Entre as nomeadas para melhor jogadora do mundo, estão, entre outras, as três primeiras classificadas da Bola de Ouro: as espanholas Aitana Bonmatí - que já ganhou o prémio da "France Football" e é a grande favorita a todos os prémios individuais do ano - e Salma Paralluelo, do Barcelona, e a australiana Sam Kerr, do Chelsea.

Não há portuguesas na lista, composta por 20 jogadoras.

Aitana e Salma conquistaram campeonato espanhol, Liga dos Campeões e Mundial, em 2023. Por outro lado, Kerr foi campeã inglesa e semifinalista da Champions e do Campeonato do Mundo.