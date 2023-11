Chéquia, Eslovénia e a campeã Itália vão ao Euro 2024

Chéquia, Eslovénia e a campeã Itália são as mais recentes seleções apuradas para o Euro 2024.

Os checos garantiram um lugar ao derrotar a Moldova, por 3-0, com golos de Doudera, Chory e Soucek, em casa. Babohlo deixou a equipa visitante com um jogador a menos aos 55 minutos, quando a Chéquia, que termina o grupo E em segundo, ainda ganhava por um golo. Os moldavos falharam a possibilidade de se apurarem, pela primeira vez na história, para a fase final de um Europeu, visto que o acesso via "play-off" também já estava fora de questão.

A Eslovénia regressa a uma fase final, 23 anos depois, após receber e bater o Cazaquistão, por 2-1, com golos de Sesko e Verbic. A equipa de Oblak fica, assim, no segundo lugar do grupo H. Os cazaques falham a qualificação.

Já a campeã em título, Itália, arrancou o apuramento a ferros, com um empate, sem golos, em Leverkusen, casa emprestada da Ucrânia, e garantiu o segundo lugar do grupo C. Não está tudo perdido para os ucranianos - com o benfiquista Trubin -, que vão disputar o "play-off".

Há, assim, 20 seleções apuradas para o Euro 2024 - contando com a anfitriã Alemanha. Falta apenas decidir uma vaga direta: será disputada na terça-feira, entre Croácia e País de Gales, que defrontam Arménia e Turquia, respetivamente, no grupo D. Os turcos já se qualificaram.

As 20 seleções já apuradas: Alemanha (anfitriã) Espanha e Escócia (grupo A), França e Países Baixos (B), Inglaterra e Itália (C), Turquia (D), Albânia e Chéquia (E), Bélgica e Áustria (F), Hungria e Sérvia (G), Dinamarca e Eslovénia (H), Roménia e Suíça (I), e Portugal e Eslováquia (J).

Equipas que vão ao "play-off": Geórgia, Grécia, Ucrânia, Polónia, Estónia, Finlândia, Cazaquistão, Israel, Luxemburgo, Islândia e Bósnia-Herzegovina.