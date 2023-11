Acabou a época para Gavi. Lesão na seleção obriga a operação

Acabou a época para a grande promessa do Barcelona. Gavi, de apenas 19 anos, sofreu uma rotura total do ligamento cruzado no joelho direito e só deverá voltar à competição na próxima época.

O médio saiu lesionado ao minuto 26 do jogo entre a seleção espanhola e a Geórgia, de apuramento para o Europeu.

Segundo a nota oficial do Barcelona esta manhã, e já depois da confirmação dos exames médicos, Gavi terá de ser operado e enfrentar um longo período de paragem. É esperada uma nova nota oficial após a cirurgia.

Gavi é figura da equipa principal do Barcelona desde os 17 anos. Assumiu a titularidade na época 2021/22 e soma já mais de 100 jogos pela equipa prinicipal.

Esta temporada, levava dois golos e uma assistência em 15 partidas disputadas. Venceu o prémio Golden Boy e Prémio Kopa referentes à época passada.

Aos 19 anos, soma 27 internacionalizações pela seleção principal de Espanha e tornou-se no mais jovem jogador de sempre da seleção a marcar num Mundial, contra a Costa Rica, no Qatar.

O Barcelona vai defrontar o FC Porto para a quarta jornada da Liga dos Campeões no dia 28 de novembro já sem Gavi.