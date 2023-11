14 golos em 10 jogos. Lukaku estabelece novo recorde numa fase de apuramento

Os quatro golos que o belga Romelu Lukaku marcou este domingo ao Azerbaijão (5-0), no fecho do Grupo F de apuramento para o Euro 2024, elevaram a conta pessoal a 14 na fase de qualificação, um novo recorde.

Lukaku assinou um póquer na primeira parte, com tentos aos 17, 26, 30 e 37 minutos, e superou os 13 golos que tinham sido alcançados por dois jogadores anteriormente, nomeadamente David Healy, pela Irlanda do Norte a caminho do Euro 2008, e Robert Lewandowski, pela Polónia no apuramento para o Euro 2016 que Portugal venceu.

O avançado da Roma, em que é treinado pelo português José Mourinho, superou esta marca, ajudando os belgas a apurarem-se para o Euro 2024 no primeiro lugar.

Na tabela de melhores marcadores de sempre em fases de qualificação, o belga é o quinto mais letal, com 21 ao todo, menos 20 do que Cristiano Ronaldo, recordista nesta tabela e segundo melhor marcador neste apuramento, com 10.