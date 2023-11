Sérvia já tem passaporte para a Alemanha

A Sérvia empatou 2-2 contra a Bulgária, mas, mesmo assim, garantiu a qualificação para o Euro 2024.

Os golos da partida deste domingo foram apontados por Veljkovic, Rusev, Despodov e Babic.

No outro jogo do grupo, Montenegro perdeu 1-3 com a Hungria e perdeu hipóteses de qualificação para a fase final na Alemanha.

O grupo G fecha com a liderança da Hungria, com 18 pontos, e a Sérvia garante o segundo com 14.

A Sérvia é a 17.ª Seleção a carimbar o passaporte para o Euro 2024 depois de Alemanha (anfitrião), PORTUGAL, Albânia, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Escócia, Eslováquia, Espanha, França, Hungria, Inglaterra, Países Baixos, Roménia, Suíça e Turquia.

A fase final do Europeu vai decorrer na Alemanha entre 14 de junho e 14 de julho de 2024.