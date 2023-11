Nigéria, de Peseiro, ainda não venceu na qualificação para o Mundial 2026

A Nigéria, do treinador português José Peseiro, continua sem vencer no apuramento da Confederação Africana de Futebol (CAF) para o Mundial 2026, ao empatar este domingo fora com o Zimbabué (1-1), em jogo da segunda jornada do Grupo C.

Depois de empatar em casa com o Lesoto (1-1), na quinta-feira, no arranque do apuramento, a equipa nigeriana não foi além de novo empate, com o mesmo resultado, frente ao Zimbabué, treinado por Baltemar Brito, antigo adjunto de José Mourinho.

Em jogo disputado no Ruanda, o Zimbabué marcou ainda na primeira parte, num grande golo de livre apontado por Walter Musona, ainda muito distante da baliza, aos 26 minutos.

Na segunda parte, a Nigéria esteve perto de marcar, num livre indireto já dentro de área, mas a defensiva do Zimbabué evitou o golo em cima da linha, embora os nigerianos chegassem ainda ao empate por Iheanacho, aos 67.

O avançado dos ingleses do Leicester evitou males maiores para a Nigéria, conseguindo o 1-1 e o segundo empate para uma Nigéria que 'compromete' nos dois primeiros jogos, com adversários teoricamente mais acessíveis.

No apuramento da CAF para o Mundial 206 apuram-se diretamente os primeiros classificados dos nove grupos, enquanto os quatro melhores segundos classificados seguem para um play-off, com meias-finais e final, para determinar mais uma equipa, que jogará um play-off entre confederações.

A Nigéria tem agora dois pontos em dois jogos, num grupo com África do Sul (três pontos, um jogo), Zimbabué (dois jogos, dois pontos), Lesoto (um jogo, um ponto), Ruanda (um jogo, um ponto) e Benim (um jogo, zero pontos).