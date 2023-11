França esmaga Gibraltar por 14-0

A França alcançou este sábado a maior vitória da sua história e em qualificações para Campeonatos da Europa de futebol, ao impor-se na receção a Gibraltar, por expressivos 14-0, na nona e penúltima ronda de acesso à edição de 2024.

Em Nice, os gauleses chegaram ao intervalo a vencer por 7-0 e dobraram a contagem no segundo tempo, com um autogolo de Ethan Santos (3 minutos), que foi expulso (18), e os tentos de Marcus Thuram (04), do estreante Warren Zaïre-Emery (16), Kylian Mbappé (30, 74 e 82), Jonathan Clauss (34), Kingsley Coman (36 e 65), Youssouf Fofana (37), Adrien Rabiot (63), Ousmane Dembélé (73) e Olivier Giroud (89 e 90+1).

A França, campeã em 1984 e 2000 e já apurada para a próxima edição, cravou o recorde absoluto de triunfo mais folgado numa fase de qualificação para Europeus, ao superar os 13-0 da Alemanha em São Marino, em setembro de 2006, no início da corrida para 2008.

O resultado passa a significar a maior goleada de todos os tempos dos “bleus”, acima dos 10-0 face ao Azerbaijão, em 1995, em Auxerre, para o acesso ao Euro 1996, tendo ainda renovado a marca de êxito mais volumoso na caminhada para o Euro 2024, que pertencia a Portugal desde 11 de setembro, quando se impôs ao Luxemburgo no Algarve, por 9-0.

Com três golos e outras tantas assistências acumuladas face a Gibraltar, Kylian Mbappé ascendeu ao pódio dos melhores marcadores de sempre dos vice-campeões mundiais e passou a somar 46 remates certeiros, mais dois do que Antoine Griezmann, que foi titular e assistiu para o primeiro tento de Olivier Giroud, máximo 'artilheiro' da seleção, com 56.

O avançado do Paris Saint-Germain, de 24 anos, chegou aos 300 golos na sua carreira, entre clubes - 27 com o Mónaco e 227 ao serviço dos bicampeões gauleses - e seleção.

Zaïre-Emery, de 17 anos, oito meses e 10 dias e que também alinha no clube parisiense, tornou-se o mais jovem a jogar e a marcar pela França desde a I Guerra Mundial - que se desenrolou entre 1914 e 1918 -, num duelo em que saiu lesionado logo aos 20 minutos.

Os gauleses mantiveram o pleno de vitórias no Grupo B de acesso ao Euro2024, com 21 pontos, seis acima dos Países Baixos, que garantiram hoje o segundo lugar e uma vaga na fase final, ao superiorizarem-se na receção à já eliminada República da Irlanda (1-0).