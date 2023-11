Islândia. Portugal é “uma das melhores equipas da Europa”

O selecionador da Islândia, o norueguês Age Hareide, afirma que a seleção portuguesa de futebol é "uma das melhores equipas na Europa", sendo "o jogo perfeito" para a turma nórdica poder ganhar mais confiança.

"Jogar contra Portugal, em Portugal, é sempre uma tarefa difícil. É uma das melhores equipas na Europa. Temos de defender bem e ter eficácia no ataque. Pensamos que é possível fazermos algo. É importante para a equipa ganhar confiança e esta é a partida perfeita para isso, contra uma das melhores equipas na Europa", considerou o técnico.

Em conferência de imprensa de antevisão ao encontro da derradeira jornada do Grupo J da fase de qualificação para o Euro 2024, na qual Portugal já garantiu a presença, Age Hareide, de 70 anos, lembrou o jogo na Islândia, que os lusos venceram 1-0, em junho.

"Temos de trabalhar na nossa equipa, tanto defensiva, como ofensivamente. Acredito que os jogadores farão aqui em Portugal o mesmo que fizeram no outro encontro. Nos jogos contra este tipo de equipas, temos sempre possibilidade de mostrar qualidade e esperamos fazer um bom jogo", realçou o selecionador, que assumiu o cargo em abril.

O Portugal-Islândia, da 10.ª e última ronda do Grupo J de qualificação para o Euro 2024, está agendado para as 19h45 de domingo, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e terá a arbitragem do grego Anastasios Papapetrou.

Portugal, que já garantiu o apuramento e a conquista do grupo, lidera com 27 pontos, mais oito do que a Eslováquia, segunda classificada e que também já se qualificou, com o Luxemburgo, terceiro, a somar 14. A Islândia é quarta colocada, com 10, à frente da Bósnia-Herzegovina, com nove, e do Liechtenstein, que é último, sem qualquer ponto.