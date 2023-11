Jude e Linda. Golden Boy e Golden Girl são do Real Madrid

Jude Bellingham e Linda Caicedo. O Golden Boy e a Golden Girl de 2023, prémio entregue pelo "Tuttosport" aos melhores jogador e jogadora sub-21 do futebol europeu, vão para o Real Madrid.

O médio internacional inglês, de 20 anos, que no verão trocou o Borussia Dortmund pelos espanhóis por 103 milhões de euros, leva 13 golos e 14 assistências em 14 jogos no clube de Madrid esta temporada.

Bellingham bate a concorrência de outros 24 jogadores, incluindo os portugueses António Silva e João Neves, do Benfica, e o costa-marfinense Ousmane Diomande, do Sporting.

Caicedo superou estrelas como a neerlandesa Esmee Brugts e a espanhola Salma Paralluelo, do Barcelona, a australiana Mary Fowler, do Manchester City, ou as francesas Vicky Becho, do Lyon, e Laurina Fazer, do PSG.

Aos 18 anos, a extrema ajudou a Colômbia a chegar aos quartos de final do Mundial 2023, com dois golos e uma assistência em cinco jogos.