Everton castigado com perda de dez pontos na Premier League

O Everton foi castigado com dedução de dez pontos pela Premier League, por ter violado as regras do Fair-Play Financeiro.

O clube de Liverpool apresentou, em março, quase 427 milhões de euros de prejuízo. O limite na liga inglesa é de 120 milhões de euros.

Esta é a sanção mais pesada alguma vez aplicada na Premier League. Trata-se da terceira vez que um clube inglês perde pontos na prova: o Portsmouth nove em 2009/10 e o Middlesbrough três em 1996/97.

O Everton, que conta no plantel com os portugueses João Virgínia, André Gomes, Chermiti e Beto, caem do 14.º para o último lugar do campeonato inglês, agora apenas com quatro pontos, os mesmos do Burnley.

Em comunicado, os "toffees" classificam a sanção como "desproporcionada e injusta", e anunciam que vão recorrer.

Além disso, garantem vão, a partir de agora, "monitorizar com grande interesse as decisões tomadas noutros casos" de Fair-Play Financeiro.