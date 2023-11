À atenção do Braga. Union de Berlim despede treinador

O Union de Berlim, adversário do Sporting de Braga na Liga dos Campeões, anunciou, esta quarta-feira, a saída do treinador.

O suíço Urs Fischer, de 57 anos, não resiste aos maus resultados: o Union, em que joga o internacional português Diogo Leite, não vence há 14 jogos, dos quais perdeu 13 (o único empate foi com o Nápoles, na Champions). Chegou a sofrer 12 derrotas consecutivas.

A última vitória dos berlinenses foi ainda em agosto, há quase três meses. Na última jornada, caíram para o último lugar da Bundesliga.

Na Liga dos Campeões, o Union está no último lugar do grupo C, o do Braga, com um só ponto conquistado. Na próxima jornada, a 29 de novembro, visita os minhotos, depois de ter perdido com a equipa portuguesa em casa, por 3-2, após reviravolta.

O treinador da equipa de sub-19, Marcos Grote, assumirá o comando de forma interina, até que o Union encontre substituto para Fischer.