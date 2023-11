Rudi Garcia despedido pelo Nápoles. Walter Mazzarri é o novo treinador

O Nápoles anunciou o despedimento de Rudi Garcia e a contratação do treinador Walter Mazzarri.

O técnico de 62 anos regressa ao Nápoles, clube que trenou entre 2010 e 2013. Substitui Rudi Garcia, que é despedido após a derrota com o Empoli.

Rudi Garcia está sob duras críticas já há várias semanas por não conseguir replicar os resultados de Spalletti na época passada, que levou o Nápoles ao título de campeão.

O Nápoles - com o internacional português Mário Rui no plantel - está no 4.º lugar da Serie A com 21 pontos, a 10 do líder Inter. O Nápoles é adversário do Sporting de Braga na Liga dos Campeões e o clube português visita o Estádio Diego Armando Maradona na última jornada da fase grupos a 12 de dezembro.

Mazzarri conta com vasta experiência na Serie A e mais de 450 jogos orientados na divisão. Passou pelo Reggina, Sampdoria, Nápoles, Inter de Milão, Torino e Cagliari, o último clube que orientou em 2021/22.