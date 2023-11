Armando Evangelista deixa o comando técnico do Goiás

O Goiás anunciou o despedimento do treinador português Armando Evangelista.



O técnico não sobrevive aos maus resultados e deixa o Goiás em zona de descida de divisão.

Evangelista, de 50 anos, deixou o Arouca no verão após levar o clube da Serra da Freita até à Liga Conferência. Rumou ao Brasil e esteve 27 jogos no cargo. No campeonato, venceu seis vezes em 24 partidas.

O Goiás está no 18.º lugar do Brasileirão, com 35 pontos, a três de um lugar de manutenção. As duas derrotas consecutivas - contra o Santos e Atlético Mineiro - ditaram a saída do técnico.

Foi a primeira experiência do treinador fora de Portugal. Treinou o Arouca, Vilafranquense, Penafiel, Varzim, Vitória de Guimarães e Vizela.

Restam três treinadores portugueses na competição: Abel Ferreira no Palmeiras, Pedro Caixinha no Red Bull B ragantino e António Oliveira no Cuiabá. Vítor Pereira, Pepa, Renato Paiva, Ivo Vieira, Luís Castro e Bruno Lage já treinaram no campeonato esta época.