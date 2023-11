Paulo Fonseca: "Sporting está mais perto de lutar com Benfica e Porto"

Paulo Fonseca admite que o Sporting está mais forte, esta época, e por isso mais habilitado para disputar o título de campeão nacional com os rivais, mesmo depois da derrota no dérbi da Luz.

Em declarações aos jornalistas, esta segunda-feira, num colóquio no Estoril, o treinador do Lille prevê que o título será disputado, até ao fim, entre Sporting, Benfica e FC Porto, mais o Sporting de Braga, que "tem vindo a diminuir a distância".

"No fim, vão ser as quatro equipas que vão lutar pelo título. Vi a segunda parte do Benfica-Sporting e não tenho problemas nenhuns em dizer que em termos de jogo, neste momento, a equipa que me atrai mais em Portugal é o Sporting. As equipas do Sérgio [Conceição] são muito competitivos e [o FC Porto] vai lutar até ao fim. O Benfica é o Benfica e está carregado de talento e mais motivado com esta vitória. Agora, acredito que o Sporting esteja, este ano, mais perto de lutar com o Benfica e com o Porto", destaca o antigo técnico de Porto e Braga.

O Braga movimentou-se no mercado de transferências de verão no sentido de diminuir a distância para os grandes "e está a consegui-lo, mas também tem a difícil tarefa de jogar a Liga dos Campeões, que é seja difícil gerir".

Por outro lado, Paulo Fonseca lamenta o que considera ser a falta de competitividade do campeonato português: "Os grandes têm cada vez mais dinheiro para investir e os pequenos têm cada vez menos."