Palhinha e a transferência falhada para o Bayern. "Mexeu muito comigo"

João Palhinha admite que ficou bastante afetado com a transferência falhada para o Bayern de Munique, no verão.

Em conferência de imprensa da seleção nacional, esta segunda-feira, o médio do Fulham salienta, no entanto, que o caso já passou. As oportunidades chegam pelo trabalho, salienta, pelo que o médio acredita que mais virão - seja de novo pela via da Alemanha ou por outra qualquer: "Não sei o que irá acontecer no futuro."

"Obviamente que mexeu muito comigo e com a minha família, mas são águas passadas. Na minha vida, tudo o que tem acontecido tem sido por alguma razão e eu gosto de pensar que o futuro dir-me-á se o que aconteceu é o que tinha de acontecer. Quero continuar a fazer o meu trajeto, tudo o que tenho atingido é pelo meu valor e pelo meu trabalho. Tenho 28 anos, mas sei que ainda posso chegar mais alto e é com essa ambição que encaro o futuro", afiança o médio-defensivo.

Visibilidade e ambição de chegar mais longe

Pouco depois da transferência para o Bayern ter falhado, por o Fulham não ter encontrado substituto para o médio a tempo, Palhinha renovou com o clube inglês até 2028.

A desilusão não afetou o rendimento de João Palhinha, que foi o primeiro jogador da Europa a chegar aos 50 desarmes, esta temporada. O ex-Sporting considera que está "a crescer de época para época".

"Felizmente, na minha carreira, tenho apanhado muitos bons treinadores portugueses, que têm ajudado ao meu crescimento. Em Inglaterra é mais falado, pela visibilidade internacional. Somos muito mais vistos quando estamos a jogar na liga inglesa", afirma.

Apesar da evolução em Inglaterra, e de já ter atraído o interesse de um tubarão europeu como o Bayern, Palhinha acredita que pode melhorar mais ainda: "Tenho de continuar a evoluir e crescer cada vez mais, para chegar a outros patamares."

João Palhinha está concentrado com a seleção , que prepara a visita ao Liechtenstein, na quinta-feira, e a receção à Islândia, em Alvalade, três dias depois, a contar para a fase de qualificação para o Euro 2024, para que Portugal já está apurado.