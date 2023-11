Fàbregas estreia-se como treinador no clube em que terminou a carreira

Cesc Fàbregas vai iniciar a carreira de treinador no clube em que terminou a de jogador. O antigo internacional espanhol foi anunciado como técnico interino do Como, da Serie B de Itália, esta segunda-feira.

Fàbregas rende Moreno Longo, que na temporada passada ajudou o Como a garantir a manutenção. A equipa da Lombardia está no sexto lugar da II Liga italiana, no entanto, a direção decidiu despedir o treinador, de forma a "embarcar num novo rumo" que espera que "traga maior entusiasmo e entretenimento aos adeptos".

Nesse sentido, Fàbregas, de 36 anos, que pendurou as botas em julho, no final da última época, salta das camadas jovens do Como, em que era treinador, para a equipa principal, a título interino.

O Como esclarece, em comunicado, que espera apontar novo treinador "num futuro próximo".

Como jogador, Fàbregas foi jogador de Arsenal, Barcelona, Chelsea e Mónaco, antes de cumprir a última época da carreira no Como.