Manchester City e Chelsea empatam a quatro bolas

O Manchester City perdeu vantagem na liderança da liga inglesa de futebol, ao empatar 4-4 no terreno do Chelsea, na 12.ª jornada, num jogo marcado pela incerteza no resultado até final.

Em Londres, uma grande penalidade cometida por Rúben Dias e convertida pelo jovem avançado Cole Palmer, que esta época se transferiu do City para o clube londrino, ditou o resultado final da partida, aos 90+5 minutos.

Pouco antes, aos 85 minutos, o City, com Bernardo Silva no 'onze' titular, tal como Ruben Dias, e Matheus Nunes no banco, tinha conseguido colocar-se em vantagem, por intermédio de Rodri.

Em Stamford Bridge, as duas equipas, que na tabela seguem separadas por 12 pontos -- o Chelsea é 10.º classificado -- proporcionaram um jogo emotivo e cheio de incerteza, que chegou ao intervalo empatado a dois golos.

O 'inevitável' Erling Haaland inaugurou o marcador para os campeões ingleses, aos 25 minutos, na conversão de uma grande penalidade, mas apenas 12 minutos depois, os londrinos já venciam por 2-1, com golos de Thiago Silva (29) e Sterling (37).

Ainda antes do intervalo, a formação orientada por Pep Guardiola, que continua na liderança da Premier League, mas apenas com um ponto de vantagem sobre o Liverpool, empatou a partida, com um golo de cabeça de Akanji, a passe de Bernardo Silva, já nos descontos (45+1).

Haaland, o melhor marcador da prova, bisou logo no recomeço da partida, aos 47, o que parece ter motivado os treinadores a mexerem na equipa.

Guardiola trocou Doku por Grealish, e Pochettino respondeu pouco depois com as entradas de Mudryk e Malo Gusto, pouco antes de Jackson ter voltado a empatar a partida a três golos, aos 67 minutos.

Até final, a incerteza no resultado foi uma constante, mesmo depois depois de Rodri ter colocado os 'citizens' em vantagem, a cinco minutos do final do tempo regulamentar.

O jovem internacional sub-21 Cole Palmer, formado no City, que se mudou de Manchester para Londres a troco de 50 milhões de euros, acabou por selar o empate, com um golo que não festejou, nascido de uma grande penalidade cometida por Ruben Dias sobre Armando Broja.

O Manchester City lidera a Liga inglesa com 28 pontos, mais um que o Liverpool e Arsenal, que seguem em segundo e terceiro, respetivamente, e mais dois do que o Tottenham, quarto e a única das quatro equipas da frente derrotada este fim de semana.