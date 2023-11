Albânia. Internacional ganês morre após colapsar em campo

O futebolista ganês Raphael Dwamena faleceu este sábado depois de ter colapsado durante o jogo Egnatia - Partizani, da 13.ª jornada da liga da Albânia.

Dwamena, de 28 anos, caiu inanimado no relvado aos 24 minutos de jogo. O internacional ganês ainda foi assistido no relvado e transportado ao hospital, mas não resistiu.

O Egnatia confirmou o óbito. “O avançado Raphael Dwamena perdeu a vida depois do colapso que sofreu no relvado durante o jogo com o Partizani. Descansa em paz”.

Todos os jogos agendados para este fim de semana foram adiados, confirma a Associação de Futebol da Albânia.