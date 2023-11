Grimaldo estreia-se na convocatória da seleção espanhola

Alex Grimaldo é a grande novidade na convocatória da seleção espanhola.

Após anos de espera, o antigo jogador do Benfica foi convocado pelo selecionador Luis de la Fuente. O grande arranque de época no Bayer Leverkusen, líder da Bundesliga, motiva a convocatória.

O lateral de 28 anos soma já sete golos e cinco assistências em 16 jogos disputados pelo Leverkusen. Nunca tinha sido convocado em oito épocas ao serviço do Benfica e já tinha assumido a sua frustração com a ausência das convocatórias.

Grimaldo não é a única novidade da lista. Aleix García, médio ofensivo do líder Girona, Riquelme, extremo do Atlético de Madrid, e Álex Remiro, guarda-redes da Real Sociedad, também podem estrear-se pela seleção.

Nos pré-convocados estava também Álvaro Djaló, avançado do Sporting de Braga, mas não integra a lista final. Abel Ruiz, já convocado por de la Fuente, também fica fora.

A Espanha está já apurada para a fase final do Euro 2024. É líder do grupo A com os mesmos 15 pontos da Escócia. Encerra a ronda de apuramento com uma visita ao Chipre, a 16 de novembro, e a receção à Geórgia, três dias depois.

A convocatória completa:

Guarda-redes: Unai Simón, David Raya e Álex Remiro.

Defesas: Carvajal, Navas, íñigo Martínez, Pau Torres, Le Normand, David García, Gayá, Alejandro Grimaldo.

Médios: Rodri, Gavi, Zubimendi, Merino, Fabián, Sancet, Rodrigo Riquelme, Aleix García.

Avançados: Morata, Joselu, Ferran Torres, Nico Williams, Lamine Yamal, Oyarzabal.