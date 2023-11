Burak Yilmaz demite-se da liderança do Besiktas

Burak Yilmaz demitiu-se do comando técnico do Besiktas após apenas um mês no cargo.

O jovem treinador esteve apenas um mês no cargo que assumiu de forma interina a 10 de outubro. Em seis jogos, perdeu quatro e venceu dois.

Pediu a demissão na noite de quinta-feira após a derrota, em casa, contra os noruegueses do Bodo/Glimt, por 2-1, para a Liga Conferência.

Yilmaz, de 38 anos, era o adjunto de Senol Gunes, despedido após um mau início de época. É a primeira época do antigo jogador enquanto treinador. Terminou carreira no verão, ao serviço do Fortuna Sittard. Jogou ainda no Lille, Besiktas, Trabzonspor, Beijing Guouan e Galatasaray.