Depois de vencer o Braga, Real Madrid anuncia renovação de Valverde

O Real Madrid anunciou a renovação de contrato com Fede Valverde até 2029.

O internacional uruguaio prolonga a ligação ao "merengues" por mais duas épocas, uma vez que o antigo vínculo era válido até 2027.

Valverde, de 25 anos, foi titular na vitória de quarta-feira frente ao Sporting de Braga. É um dos titulares do Real Madrid já há várias temporadas. O uruguaio chegou ao Real Madrid em 2016/17 e terminou a formação no clube espanhol depois da estreia na equipa principal do Peñarol.

É já a sexta temporada consecutiva do uruguaio na equipa principal do Real Madrid. Soma mais de 200 jogos e conquistou nove troféus, com destaque para uma Liga dos Campeões e dois campeonatos.