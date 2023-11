Apagaram as luzes nos festejos do rival e o FC Porto diz-se solidário

O Club Universitario sagrou-se campeão do Peru em casa do Alianza Lima. Os donos da casa não gostaram e apagaram as luzes do estádio na altura dos festejos do adversário.

A festa dos jogadores continuou, à luz dos telemóveis, mas as autoridades peruanas cancelaram a cerimónia da entrega da taça, por questões de segurança.

O F. C. Porto, na rede social X (antigo Twitter), mostrou-se solidário com o campeão peruano, lembrando a festa do título português de 2010/11, no Estádio da Luz. As luzes foram apagadas e o sistema de rega foi ligado.

"Conhecemos a sensação", lê-se na publicação na conta dos dragões.