Abel Ferreira espera luta a cinco equipas pelo título e até à última jornada

Abel Ferreira abre a discussão do título de campeão brasileiro. Depois da derrota com o Flamengo, no Maracanã, o treinador do Palmeiras acredita que a luta vai ser até à última jornada e entre cinco equipas.

"Se o Flamengo perdia connosco, estava fora. O Flamengo ganhou e acho que vai ser discutido até o último jogo por nós, pelo Flamengo, pelo Grémio, pelo Bragantino e pelo Botafogo. Vai ser até o último jogo. É a sensação que eu fico", disse, em conferência de imprensa.

É uma mudança no discurso de Abel Ferreira, que nos últimos meses dava o título como entregue ao Botafogo, que já foi treinado por Bruno Lage e Luís Castro.

No entanto, o Botafogo vem em queda livre nos resultados e perdeu os últimos três jogos consecutivos. Neste momento, lidera com 59 pontos, os mesmos que o Palmeiras, mas com menos dois jogos realizados.

O RB Bragantino também perdeu e poderia ter dormido na liderança. O treinador português Pedro Caixinha assume que "a questão emocional também pesa e, por isso, temos que gerir muito bem as expectativas".

"Hoje, quer queira, quer não, existia um lado emocional muito grande, porque a equipa, mesmo que fosse por uma hora ou uma noite, ficava no primeiro lugar se ganhasse. Temos o nosso trabalho, o nosso percurso a fazer até o fim. Faltam seis jogos. Não vamos mudar a forma de ser e estar porque aconteceu uma coisa que às vezes acontece no futebol, que é perder", disse.

O Bragantino é terceiro, com 58 pontos e apenas menos uma partida do que o líder. Grémio e Flamengo somam 56 pontos e menos um jogo do que o Botafogo, que tem uma oportunidade de se voltar a distanciar na liderança. Esta noite, às 23h00, o líder do campeonato recebe o Grémio.