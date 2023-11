Abel e Pedro Caixinha perdem. Líder Botafogo respira melhor

O Palmeiras, de Abel Ferreira, e o RB Bragantino, de Pedro Caixinha, perderam na madrugada desta quinta-feira e ficaram mais longe da luta pelo título do Brasileirão.

O "Verdão", campeão em título, poderia ter assumido a liderança pela primeira vez em meses, ainda que com mais dois jogos do que o líder Botafogo, que perdeu os últimos três jogos consecutivos.

No entanto, o Palmeiras saiu vergado do Maracanã frente ao Flamengo, por 3-0. Pedro abriu o marcador, aos 18 minutos, de Arrascaeta dilatou vantagem aos 29. Tudo ficou mais difícil ainda para o Palmeiras aos 49 minutos com a expulsão de Gustavo Gómez. Pedro sentenciou o jogo com o "bis", aos 65 minutos de jogo.

Em condições ainda melhores na tabela estava o Bragantino, de Pedro Caixinha, que poderia ter subido à liderança e tem apenas mais um jogo do que o Botafogo.

No entanto, a equipa do grupo Red Bull também perdeu, por 1-0, no terreno do São Paulo. Erison decidiu o jogo com um penálti nos descontos, aos 93 minutos.

Contas feitas, o Botafogo segue líder com 59 pontos e 31 jogos realizados. O Palmeiras tem os mesmos pontos, mas já 33 partidas disputadas. Atrás vem o Bragantino com 58 pontos em 32 jogos, seguido do Grémio e Flamengo, empatados com 56 pontos e 32 jogos feitos.

O Botafogo tem oportunidade de se voltar a distanciar na liderança. Esta noite, às 23h00, o líder do campeonato recebe o Grémio.