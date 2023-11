Raków vai colocar “coração e talento” contra Sporting, “um clube grande”

Os futebolistas dos polacos do Raków vão colocar os seus corações e todo o seu talento na visita ao Sporting, da quarta jornada do Grupo D da Liga Europa, assegurou o treinador Dawid Szwarga.

"Vamos jogar contra um clube grande e vamos fazer tudo para representar da melhor forma o nosso ADN. Temos uma possibilidade, sabemos que é difícil, mas temos planos para o jogo, que vamos preparar da mesma forma. O jogo não vai só depender disto, mas também da disposição individual de cada jogador. Vamos pôr o nosso coração e todo o nosso talento", afirmou o treinador, em conferência de imprensa de antevisão.

O Raków vem de uma goleada diante do Zaglebie Lubin (5-0) para o campeonato, que "traz segurança, mostra a capacidade e constrói confiança" na formação polaca, para um desafio com uma equipa do Sporting que analisaram e conhecem o seu potencial.

"Não temos nenhum medo. Se alguém sente medo num jogo de futebol, significa que não é a profissão ideal para essa pessoa. Todos os jogadores têm de perceber que nós podemos ganhar", expressou o jovem técnico do conjunto polaco, de apenas 33 anos.

Numa análise ao estilo de jogo do Sporting, Szwarga considerou que os leões jogam "de forma parecida e não gostam de defender em baixo", sendo pontos-chave que os polacos poderão "tentar prever e analisar" para melhorar e efetuar uma boa exibição.

"Acredito na minha equipa. Olhamos mais para a nossa preparação e para a convicção nas nossas possibilidades e capacidades. Pode ser um jogo que nos lembremos por um longo período. Temos de fazer tudo para nos apresentarmos da melhor forma", frisou.

O avançado brasileiro Jean Carlos, que efetuou a sua formação nos espanhóis do Real Madrid, também marcou presença na conferência de imprensa, na qual se manifestou entusiasmado por poder jogar no recinto do Sporting e alinhar em partidas deste nível.

"Temos o nosso plano e estamos preparados para o jogo. Vamos dar o nosso melhor. Sabemos que o Sporting é uma grande e histórica equipa, mas temos de deixar isso de lado e, como o treinador disse, colocar o coração em campo e seguir o plano", realçou.

O Sporting é segundo colocado do Grupo D, com quatro pontos, em igualdade pontual com os austríacos do Sturm Graz. Os italianos da Atalanta são líderes do agrupamento, com sete, enquanto o Raków ocupa o quarto e último posto do grupo, com apenas um.

Sporting e Raków defrontam-se na quinta-feira, a partir das 20h00, em duelo a contar para a quarta jornada do Grupo D da Liga Europa de futebol, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, que contará com a arbitragem do juiz Énea Jorgji, proveniente da Albânia.