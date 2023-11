Atenção, Braga. Nápoles deixa escapar pontos contra o Union Berlim

O Nápoles não foi além de um empate, a um golo, na receção ao Union Berlim, em jogo a contar para a quarta jornada do grupo C da Liga dos Campeões, no qual o Sporting de Braga está também inserido.

O Union Berlim tinha perdido os últimos 12 jogos consecutivos. Não somava qualquer resultado que não uma derrota desde o dia 26 de agosto, data em que venceu o Darmstadt para a segunda jornada da Bundesliga.

Matteo Politano abriu o marcador na primeira parte para os italianos, aos 39 minutos, assistido pelo internacional português Mário Rui.

No entanto, a vantagem foi anulada na segunda parte por Datro Fofana, que finalizou uma recarga após defesa de Meret.

Contas feitas, o Nápoles segue em segundo lugar, com sete pontos, mais quatro do que o Braga, que só defrontará o Real Madrid mais tarde. O Union Berlim soma o primeiro ponto do grupo e continua no último posto.