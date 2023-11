Van Bommel. “Perdemos por detalhes”

O treinador do Antuérpia, Mark Van Bommel, lamenta que a sua equipa tenha perdido “por detalhes” no Dragão para a Liga dos Campeões.

“Perdemos por detalhes. Há que agarrar estes momentos. Fomos para o intervalo com um golo de penálti e na segunda parte houve o cartão vermelho. Continuámos a tentar o que podíamos com dez jogadores. Tivemos uma grande oportunidade, depois levámos um golo no minuto a seguir”, referiu Van Bommel.

O técnico da equipa belga não tem dúvidas: “Falta-nos experiência para gerir os momentos do jogo. Tem que ver com o crescimento dos jogadores. Por pouco que não tivemos o prémio que merecíamos”.

O FC Porto venceu o Antuérpia, por 2-0, em partida da quarta jornada da Champions.