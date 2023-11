O Shakhtar Donetsk, a jogar em casa emprestada, venceu o FC Barcelona, por 1-0, na quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

O único golo da partida foi apontado por Sikan, aos 40 minutos, de cabeça.

João Cancelo foi titular e João Félix entrou aos 59 minutos.

Com este resultado surpreendente, o Barça mantém-se no topo do Grupo H, mas pode ser apanhado se os dragões derrotarem o Antuérpia.