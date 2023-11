Nuno Espírito Santo despedido no Al-Ittihad

O treinador português Nuno Espírito Santo deixou o comando do Al-Ittihad, anunciou o campeão saudita de futebol nas redes sociais.

O clube de Jeddah revelou que a decisão foi tomada após "uma exaustiva avaliação técnica" do passado recente da equipa, com o treinador adjunto Hassan Khalifa a assumir o comando interino.

Na última temporada, Nuno Espírito Santo levou o Al-Ittihad ao título de campeão saudita, mas esta temporada a equipa está longe da luta pelo título.

Com 12 jornadas disputadas, o Al-Ittihad, que tem o português Jota no plantel, está na sexta posição, a 11 pontos do Al-Hilal, treinado por Jorge Jesus.

O Al-Ittihad está nos quartos de final da Taça do Rei saudita e lidera o Grupo C da Liga dos Campeões, apesar da derrota de segunda-feira, frente aos iraquianos do Al-Quwa Al-Jawiya, por 2-0, na quarta jornada.