Artur Jorge. “É sempre possível” vencer o Real Madrid

O treinador do Sp. Braga, Artur Jorge, acredita que “é sempre possível” vencer o Real Madrid.

"O adversário é tremendamente difícil de bater, mas é sempre possível. Temos de lutar com todas as nossas forças para que as possibilidades aumentem e possamos sair com um resultado positivo", referiu.

O técnico dos arsenalistas reforça que é obrigatório “aliar os bons desempenhos aos pontos para podermos dar continuidade ao trajeto nesta competição”.

Para isso, é preciso que o Braga seja equipa “competitiva e corajosa”.

Artur Jorge acrescentou que os “guerreiros do Minho” precisam “aumentar a consistência defensiva”. “Estamos satisfeitos com o desempenho ofensivo, mas temos de melhorar no capítulo dos golos sofridos”.

O Real Madrid nunca perdeu com nenhuma equipa portuguesa em Espanha. "É extremamente difícil jogar frente ao Real Madrid, no Bernabéu, um adversário poderosíssimo. Isso não nos diz respeito. Temos um desafio pela frente e vamos dar o nosso melhor."

O Real Madrid recebe o Sp. Braga, esta quarta-feira, em partida da quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.